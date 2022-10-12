Rozeti Meral Akşener taktı! AK Partili eski vekil Turhan Çömez, İYİ Parti'ye katıldı

İYİ Parti'nin haftalık grup toplantısı önemli, dikkat çeken bir gelişmeyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru, danışmanı ve 22. dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti’ye katıldı. Genel Başkan Meral Akşener, konuşması öncesinde Çömez'e parti rozetini taktı.

"AYNI ŞEYİ YAPARDINIZ"

İYİ Parti çatısı altında ilk konuşmasını yapan Çömez, ""Bir sürgün hayatı yaşadım. İnanın bana bildiklerimi bilseniz, duyduklarımı duysanız ve gördüklerimi görseniz aynı şeyi yapardınız." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Akşener, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR HAFTA DAHA YAKLAŞTIK"

Herkes gönlünü ferah tutsun, İYİ Parti iktidarına bir hafta daha yaklaştık. Sona yaklaşan iktidarların ortak özelliği saçmalarlar. Öyle yalanlar söyler ki kendileri de inanmakta zorlanırlar. Bay kriz rüşveti, yoksulluğu, yolsuzluğu engellemenin hazırlığı içindeymiş, ne zaman, iktidarının 20 yılı biterken.

"20 YILDIR SENİN İKTİDARIN VAR"

Rüşvet var, yolsuzluk var, yoksulluk var ama bir şey daha var; 20 yıldır senin iktidarın var. Neymiş çözermiş, çözemezsin. Çünkü rüşvet de yoksulluk da yolsuzluk da senin eserin. 20 yılın sonunda böyle bir vaat ayıptır.

"BAKANLIĞA DEZENFEKTAN SATAN ESKİ BAKANINIZ VAR"

Eşine şirket kurdurup kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanınız var. Hesap sorsanıza kardeşim! Yolsuzluğu çözmeniz bir lafınıza bakar. Kanunsuzları ortaya çıkarın, Sayıştay raporunun izini sürseniz bütün failleri görürsünüz. Enflasyon canavarı bizi boğmaya devam ediyor.

"TALİMAT VERİYORUM"

Milletvekillerimize talimat veriyorum. Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi Meclis'e getireceksiniz. Teklifimize evet, deyin, destekleyin; yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim. Her hafta bir kanun teklifi verilecek.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

Bugün çeyrek bir ekonomist, vatandaşımızı pazardan, mutfaktan ve marketten ediyor. Enflasyon canavarı hayatın her alanında bizi boğmaya devam ediyor. 'Enflasyon fakirleştirir, toplumsal huzuru tehdit eder, verimliliği düşürür' dedim. Onlar akılla ve bilimle bağdaşmayan politikalarda ısrar edip ülkemize zaman kaybettirdiler.

MECLİSTE GÖRÜŞÜLEN DEZENFORMASYON YASASI

Dezenformasyonla Mücadele adı altında utanç verici sansür yasasının maddeleri teker teker Meclisten geçiyor. Bu yasaya el kaldıran vekilleri millete havale ediyorum. Ne yaparsanız yapın bu milleti susturamayacaksınız. Korkuyla, baskıyla, yasaklarla bu ülkeyi yönetemeyeceksiniz.

