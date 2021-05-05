RTÜK'ten Spotify kararı! Başvurusu onaylandı

RTÜK, geçen yılın mart ayından itibaren etkileri görülmeye başlanan pandemi sürecinde yayıncılara önemli kolaylıklar sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam Üst Kurul paylarını 3 ay erteleyen ve medya kuruluşlarının RTÜK’e ulaştırma yükümlülüğü bulunduğu Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderme süresini öteleyen Üst Kurul, zor durumdaki yerel yayıncılar için yeni bir karar daha aldı.

RTÜK'TEN ERTELEME

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanun’a göre RTÜK’ün gelirleri arasında yer alan, karasal ortamdan yayın yapan kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınan televizyon kanal, multipleks kapasite ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerinin Temmuz ayı taksitine ilişkin düzenleme kararı aldı. Üst Kurul her yılın ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ödenen frekans ücretinin yaz ödemesini 4 ay erteledi. Buna göre koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen yerel yayıncıların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla son ödeme tarihi 31 Temmuz olan temmuz ayı kanal/frekans taksit ücretlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım’a ertelendi.