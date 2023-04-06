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  4. RTÜK'ün CHP kontenjanından yeni üyesi Tuncay Keser oldu

RTÜK'ün CHP kontenjanından yeni üyesi Tuncay Keser oldu

06.04.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurul'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna üye seçimi yapıldı. KVKK'da AK Parti'ye düşen üyelik için Cennet Alas Şekerbay ve RTÜK'te CHP düşen üyelik için Tuncay Keser seçildi.

RTÜK'ün CHP kontenjanından yeni üyesi Tuncay Keser oldu

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) birer üye seçimi yapıldı. AK Parti kontenjanından boş bulunan KVKK üyeliği seçiminde Cennet Alas Şekerbay 355, Samet Turan 4 oy aldı. Cennet Alas Şekerbay, yeni KVKK üyesi oldu.

TUNCAY KESER RTÜK ÜYESİ OLDU

CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliği seçiminde Tuncay Keser 333, Şafak Akça 10 oy aldı. Bu sonuçla yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu.

Sinop'ta 1972 yılında doğan Keser, ilk ve orta öğretimini Sinop'ta tamamladı.

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Bölümünden 1992 yılında mezun olan Keser, gazeteciliğe aynı yıl Anka Ajansında başladı.

Keser, eğitim, başbakanlık, TBMM, Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı; 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu.

Keser, 2017 yılından bu yana TBMM CHP Grubu Basın Danışmanlığı görevini yürütüyordu. (AA)

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