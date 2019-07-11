RTÜK'ten 15 Temmuz paneli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "15 Temmuz gecesi Meclisimizin göstermiş olduğu feraset ve cesaret, tarihin en şanlı sayfalarına altın harflerle yazılmıştır." dedi.

RTÜK tarafından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Üst Kurul Toplantı Salonu'nda "Milli Birlik" temalı panel düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli sunuldu.

Panelin açılışında konuşan Başkan Şahin, 15 Temmuz'da gösterilen zaferin, Türk milletinin asla unutmayacağı kahramanlık örneklerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Şahin, "15 Temmuz gecesi Meclisimizin göstermiş olduğu feraset ve cesaret, tarihin en şanlı sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızı sokağa davet etmesi, demokrasiye, milletine ve devletine sahip çıkması isteğiyle harekete geçen milletimizin yanında Meclisimizin göstermiş olduğu vakur duruş hiçbir zaman unutulmayacaktır." dedi.

Hain darbe girişimi gecesinde Meclis Genel Kurul Salonu'nda telefonuyla canlı yayına bağlanan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i tebrik eden Şahin, kendisine panele katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.