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RTÜK'ten 15 Temmuz paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin: - "15 Temmuz gecesi Meclisimizin göstermiş olduğu feraset ve cesaret, tarihin en şanlı sayfalarına altın harflerle yazılmıştır" - AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: - "15 Temmuz'da şerefli milletimizin kan hafızasının tazelendiğini düşünüyorum. Ertesi gün hastaneleri gezerken, şerefli Türk milletinin evladı olmaktan iftihar ettim"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "15 Temmuz gecesi Meclisimizin göstermiş olduğu feraset ve cesaret, tarihin en şanlı sayfalarına altın harflerle yazılmıştır." dedi.

RTÜK tarafından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Üst Kurul Toplantı Salonu'nda "Milli Birlik" temalı panel düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli sunuldu.

Panelin açılışında konuşan Başkan Şahin, 15 Temmuz'da gösterilen zaferin, Türk milletinin asla unutmayacağı kahramanlık örneklerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Şahin, "15 Temmuz gecesi Meclisimizin göstermiş olduğu feraset ve cesaret, tarihin en şanlı sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızı sokağa davet etmesi, demokrasiye, milletine ve devletine sahip çıkması isteğiyle harekete geçen milletimizin yanında Meclisimizin göstermiş olduğu vakur duruş hiçbir zaman unutulmayacaktır." dedi.

Hain darbe girişimi gecesinde Meclis Genel Kurul Salonu'nda telefonuyla canlı yayına bağlanan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i tebrik eden Şahin, kendisine panele katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"15 Temmuzların bir daha olmaması için o günü asla unutmayalım. O günü gönlümüzden çıkarmayalım." diyen Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri şükranla yad etti.

- "Çok şükür bu milletin evladı olarak doğmuşum"

Panelde, hain darbe girişimi gecesi TBMM'de bulunan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Keşir, darbe girişimini olduğunu anladığında, çocuklarıyla vedalaşarak Meclis'e gitmek üzere evden ayrıldığını söyledi.

Çocuklarının, gitmesini istemediğini ifade eden Keşir, "Çocuklarıma benden haber alamazsanız, amcanızı ve dayınızı arayın dedim. Çünkü babalarından da nasıl haber alacağımızı bilmiyoruz. Küçük kızım gitmemi istemedi. Onlara 'eğer bu akşam evden çıkmazsam, bu kadar yaptığım mücadeleyi çöpe atarım ve senin annen olmam. Senin iftihar edeceğin bir annen olmaz.' dedim." diye konuştu.

15 Temmuz akşamı Meclis Genel Kurulu'nun, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında açıldığını belirten Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk televizyonundaki konuşmasının kendilerine ilham verdiğini belirtti.

Keşir, "Milletimizin Meclis'te olduğumuzu görmesi ve güç alması lazımdı. CNN Türk canlı yayınına bağlandım, telefonumdan görüntüler çekerek üç yayın yaptım. Tüm partilerin grup başkanvekillerinin yayında konuşmalarına yardımcı oldum." dedi.

Meclis'e bombalar düştüğünde milletvekillerinin asla korku duymadığını belirten Keşir, ertesi gün sabah geç saatlere kadar Meclis'i terk etmediklerini söyledi.

Keşir, "15 Temmuz'da şerefli milletimizin kan hafızasının tazelendiğini düşünüyorum. Ertesi gün hastaneleri gezerken, bu şerefli Türk milletinin evladı olmaktan iftihar ettim. Çok şükür bu milletin evladı olarak doğmuşum." ifadelerini kullandı.

Panelin ardından Başkan Şahin, Üst Kurul üyeleri ve Ayşe Keşir, RTÜK binasındaki 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi'ni inceledi.

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