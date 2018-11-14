HABER

Ruhani'den ABD'nin "zalimce" yaptırımlarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Amerikalılar kesinlikle bu yolda yenilgiye uğrayacak. Seçtikleri yol hatalı ve yanlış" "Ne yaparlarsa yapsınlar petrol ihracatında yaptırımları etkisiz kılacak bir çok farklı yol ve yöntemlere sahibiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarla yanlış bir yol seçtiğini ve yenilgiye uğrayacağını söyledi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Ruhani, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD'nin İran'a yönelik "zalimce" yaptırımlarının başarısız olacağını ifade eden Ruhani, "Amerikalılar kesinlikle bu yolda yenilgiye uğrayacak. Seçtikleri yol hatalı ve yanlış. Bölgesel güvenlik konusunda samimi iseler doğru yol bu değil. İran halkına saygı duydukları konusunda samimi iseler doğru yol bu değil." diye konuştu.

ABD'nin uluslararası kuralları saygısızca ayaklar altına aldığını söyleyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Kendilerini dünyaya ve halkımıza daha çok rezil ettiler. ABD'nin zalimce yaptırımlarının aziz milletimiz için zararla sonuçlanacağı açık bir durumdur. Eğer halk tarafından ABD'nin zalim bir güç olduğuna yönelik bir ön yargı varsa bu ön yargı bugün kesinleşmiştir."

Petrol ihracatına devam ederek ve dünya ile mali ilişkileri sürdürerek Washington yönetiminin yaptırımlarına kesin bir mesaj verdiklerini belirten Ruhani, şöyle devam etti:

"Yaptırımlar bizim için bir miktar zor ve karmaşık bir süreç getirebilir ancak Petrol Bakanlığı, Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile yetkililer ABD'ye karşı kararlı bir duruş sergiliyor. Onlar İran petrolünü tamamen keseceklerini düşünüyorlardı ancak bunun hem kendi iç meseleleri hem de petrol fiyatlarının artışı nedeniyle mümkün olmadığını anladılar. Ne yaparlarsa yapsınlar petrol ihracatında yaptırımları etkisiz kılacak bir çok farklı yol ve yöntemlere sahibiz."

PARTNERHemşireliği bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, kasabayı ikiye böldüHemşireliği bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, kasabayı ikiye böldü
İspir ve Sarıkamış beyaza büründü (3)İspir ve Sarıkamış beyaza büründü (3)
İzmir'de doktorlardan yasa teklifine tepkiİzmir'de doktorlardan yasa teklifine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ruhani yaptırım

En Çok Okunan Haberler

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Türk futbolunu sarsacak takas!

Türk futbolunu sarsacak takas!

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl hapis cezası

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl hapis cezası

Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.