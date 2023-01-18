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  4. Ruhsatsız tabancayla yakalandı! O soruya verdiği yanıt şaşkına çevirdi: "Düşman sahibiyim ben"

Ruhsatsız tabancayla yakalandı! O soruya verdiği yanıt şaşkına çevirdi: "Düşman sahibiyim ben"

18.01.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücünün "Neden silah taşıyorsun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, işlemlerin yapıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorduğu o soruyu “Düşman sahibiyim ben. Benim bir sürü malım var” diyerek yanıtladı. Kendini bu şekilde savunmaya çalışan sürücü 'pes' dedirtti.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü A.K.’nin (42) ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilmesinin ardından araçta arama yapan polis ve mahalle bekçileri bir adet tabanca buldu. Şarjörü dolu olan tabancanın yapılan kontrollerinde ruhsatsız olduğu tespit edilirken sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

“NEDEN SİLAH TAŞIYORSUNUZ?” SORUSUNA 'PES' DEDİRTEN YANIT: "DÜŞMAN SAHİBİYİM BEN"

İşlemlerin yapıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının “Neden silah taşıyorsunuz?” sorusuna “Düşman sahibiyim ben. Köyden geliyorum, benim bir sürü malım var. Daha dün hırsızlar geldi” diyerek kendini savundu.

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Ruhsatsız tabancayla yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti... Ruhsatsız tabancayla yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti...

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (İHA)

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Aksaray ruhsatsız silah

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