Ruhsatsız tabancayla yakalandı! O soruya verdiği yanıt şaşkına çevirdi: "Düşman sahibiyim ben"

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü A.K.’nin (42) ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilmesinin ardından araçta arama yapan polis ve mahalle bekçileri bir adet tabanca buldu. Şarjörü dolu olan tabancanın yapılan kontrollerinde ruhsatsız olduğu tespit edilirken sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

“NEDEN SİLAH TAŞIYORSUNUZ?” SORUSUNA 'PES' DEDİRTEN YANIT: "DÜŞMAN SAHİBİYİM BEN"

İşlemlerin yapıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının “Neden silah taşıyorsunuz?” sorusuna “Düşman sahibiyim ben. Köyden geliyorum, benim bir sürü malım var. Daha dün hırsızlar geldi” diyerek kendini savundu.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (İHA)

