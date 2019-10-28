HABER

Rus askeri polisi devriyelerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı: - "Rus askeri polisi, Acemi-Karakoza-Kobani-Koran, Kamışlı-Fakira, Kamışlı-Simalka güzergahlarında devriye faaliyetinde bulundu"

Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat gereği Suriye'nin kuzeyinde Rus askeri polisinin yeni güzergahlarda devriye gezdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığının Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin mutabakata uygun olarak Suriye-Türkiye sınırında devriye yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Rus askeri polisi, Acemi-Karakoza-Kobani-Koran, Kamışlı-Fakira, Kamışlı-Simalka güzergahlarında devriye faaliyetinde bulundu." denildi.

İki ülke arasında varılan mutabakat gereğince yarın akşama kadar bölgedeki tüm YPG/PKK terör örgütü unsurlarının çıkarılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "29 Ekim saat 18.00’e kadar Kürt unsurlarının ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılması gerekiyor. Bundan sonra Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca YPG unsurlarının silahlarıyla birlikte Münbiç ve Tel Rıfat’tan çıkarılması gerektiği de vurgulanan açıklamada, "Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi, Suriye-Türkiye sınırındaki durumu istikrara kavuşturmaya hizmet edecektir." denildi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Fotoğraf tutkunları sonbaharda sakin şehir Şavşat’a akın ediyorFotoğraf tutkunları sonbaharda sakin şehir Şavşat’a akın ediyor
Doktorun marangozluk hobisiDoktorun marangozluk hobisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devriye Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit düştü

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de korkutan patlama!

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

PKK yandaşları Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı

PKK yandaşları Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanına saldırdı!

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.