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Soruyu beğenmeyen belediye başkanı muhabire saldırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Rusya'da belediye başkanı Sergey Zaytsev, sorusunu beğenmediği muhabire saldırdı. Tartışma yaratan görüntülerin ardından belediye başkanı, partisinden ihraç edildi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Rusya 24 televizyonu muhabiri, belediye başkanı Sergey Zaytsev ile röportaj yaparken, bölgede 2015 yılında çıkan yangında evini kaybedenler için yapılan evler hakkında medyada yer alan yolsuzluk iddialarını sordu. Soru belediye başkanını kızdırdı. Başkan önce mikrofona vurdu, ardından muhabire saldırdı. Görüntüler Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Belediye Başkanı, partisinden ihraç edilirken, hakkında soruşturma açıldı.

Zaytsev, gazetecilik faaliyetlerini engellemekten suçlu bulunursa 6 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Rus belediye başkanı muhabir dayak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizde olsa o gazeteci fetöcü vatan haini damgası yer,hiçbir medya patronu korkudan ona iş vermezdi.İşte böyle yürekli liderler ve adaletli mahkesi olan ülkelerde var....
Gazeteciyim diye abuk sabuk sorular soramaz.
Bir an kacaksaray sandım
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