Rus bombardıman uçaklarına Norveç’e ait F-16’ları eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Tu-160 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, Barents ve Norveç Denizi üzerinde 8 saatlik planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

"UÇUŞ 8 SAAT SÜRDÜ"

Rus uçaklarına, Rusya’nın Kuzey Filosu Hava Kuvvetlerine ait MiG-31 tipi savaş uçağının eşlik ettiğini bildiren Bakanlık, "2 adet Tu-160 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Barents ve Norveç Denizlerinin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş eskortu Kuzey Filosu Hava Kuvvetlerine ait MiG-31 avcı uçağı tarafından sağlandı. Uçuş yaklaşık 8 saat sürdü" ifadelerini kaydetti.

"BELLİ NOKTALARDA NORVEÇ HAVA KUVVETLERİNE AİT F-16'LAR EŞLİK ETTİ"

Açıklamada, uçuş sırasında bazı bölgelerde ise Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 tipi savaş uçaklarının Rus uçaklarına eşlik ettiğini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, "Rotanın belli noktalarında Rus uçaklarına, Norveç Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçakları eşlik etti" ifadeleri kullandı. Bakanlık, açıklamanın sonunda ise Rus uçaklarının uçuşlarının uluslararası havacılık kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştiğini vurguladı. (İHA)

