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  4. Rus gazeteci, buz tutan gölde boğulmakta olan köpeği böyle kurtardı

Rus gazeteci, buz tutan gölde boğulmakta olan köpeği böyle kurtardı

20.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Rusya'da kışı geçiren hayvanlar hakkında çekim yapan gazeteci Alexander Sashnev buz tutan gölde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek olduğunu görünce suya atlayarak köpeği kurtardı.

Rusya'da gazeteci Alexander Sashnev ve kameraman Sergei Olikhver, yaban hayvanların yaşadığı bölgede kışı geçiren ördekler hakkında çekim yapmaya gitti. Ekip, son çekimi yaptığı sırada bir çocuğun suya düşen köpek için yardım istediğini duydu. Bunun üzerine Sashnev giysilerini çıkararak -20 derecedeki buzlu suya girerek, boğulmakta olan köpeği kurtardı.

KAMERAMAN ARKADAŞI İMDADINA YETİŞTİ

Buz tutan göle tek başına giren Sashnev, kucağında köpekle gölden çıkmakta zorlanınca, imdadına kameraman arkadaşı Olikhver yetişti. Sashnev’in köpeği ceketi ile sararak arabaya bıraktı.

(DHA)

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