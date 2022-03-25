Rus oligarklar ve diğer milyarderlerin oyuncağı süper yatlar tam olarak nedir?

Gün batımını, tüm kıyılardan uzakta, önünüzde denizden başka bir şey yokken izlediğinizi hayla edin...Ve arkanızda bir helikopter, yeşil bir golf sahası, eğlenmeniz için bir havuz, ne zaman yemek isterseniz 7 gün 24 saat hizmet veren Michelin yıldızlı restoranlar kalitesinde yiyecekler. Bu, milyarderlerin süper yatlarındaki hayatlarından sadece bir kesit.

Bu lüks deniz yaşamı, süper yatlarına el konulan ya da yakında el konulabilecek bazı Rus oligarkları için artık mümkün değil.

Genelde Rus bağlantılı olanları duysak da, dünyada 10 bin dolayında süper yat bulunduğu düşünülüyor ve sahipleri Körfez zenginlerinden, Amerikalı milyarderlere kadar değişiyor.

Bir yat nasıl süper yat olur?

Bu sorunun basit bir yanıtı yok. Genelde kişiye özel yapılmış ve profesyonel mürettebatı olan en pahalı, en lüks ve en büyük yatlar için kullanılan bir terim.

Teknik olarak, süper yatların uzunlukları 24 ila 180 metre arasında değişiyor. Yatlar büyüdükçe, tanımlamak için kullanılan terimler de büyüyor. Bazıları, mega yatlardan ve giga yatlardan bahsediyor.

Süper yatların fiyatları yüzlerce milyon dolardan, bir milyar doların üzerine dek değişiyor.

Bu yüzen saraylar, benzersiz bir deneyim ve gözlerden tamamen uzak bir mahremiyet sağlıyor. Bu da özellikle zenginler ve ünlüler için arzulanan bir özellik.

Dünyanın en büyük süper yatı

2013'ten bu yana dünyanın en büyük süper yatı unvanı 180 metrelik Azzam'a ait. 2019'da suya indirilen araştırma gemisi REV Ocean üç metre daha uzun ama kullanım amacı eğlence ya da spor değil.

Azzam'ın sahibi Birleşik Arap Emirlikleri lideri ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife Zayed el Nahyan. Tahmini inşa fiyatı 600 milyon dolar.

MarineTraffic adlı veri sağlayıcısına göre şu anda Körfez'de demirli halde. 36 kişiyi tam bir lüks içinde ağırlayabiliyor ve 80 kişilik mürettebatı var.

Süper yatın iç tasarımı ve mobilyaları gizli tutuluyor. Ancak 29 metrelik açık plan bir salon, bir havuz, bir sinema, bir spor salonu ve helikopter pistleri bilinen özellikleri.

En pahalı süper yat

İnşa ve tasarım maliyeti bir milyar doları aşan ve tahmini fiyatı 700 milyon dolar olan ve Rus oligark Roman Abromoviç ile ilişkili olduğu belirtilen Eclipse'in dünyanın en pahalı süper yatı olduğu düşünülüyor.

Eclipse'te bir gece kulübü, bir güzellik salonu, bir havuz ve spor salonu gibi özellikler var. Aynı zamanda güvenli. Çok güvenli. Bir denizaltısı, üç helikopteri ve füzesavar savunma sistemi var.

Eclipse'in aynı zamanda "paparazzi korumalı" olduğu söyleniyor. Bazı yat dergilerine göre teknolojik açıdan ileri gemide, dijital kamera kullanımını tespit eden ve kızılötesi ışınlarla fotoğrafları bozan bir "lazer kalkanı" var.

Eclipse, şu anda Rusya'ya ambargo uygulamayan Türkiye'nin en gözde tatil mekanlarından Marmaris'te demirli.

Abromoviç ile bağlantılı 600 milyon dolarlık My Solaris de Bodrum'da demirli. Bu süper yat da bir lüks yuvası ve radar tarafından kontrol edilen füze tespit sistemi, kurşun geçirmez camları ve zırh koruması var. Aynı zamanda bir açık hava beach club'ı da.

Bir süper yattaki en büyük havuz

Önde gelen büyük ve pahalı bir süper yat da 162 metre uzunluğundaki 400 milyon dolarlık 'Dubai' adlı yat. Sahibi de Dubai Emiri ve BAE Başkan Yardımcısı Raşid El Makdum. Bir diğeri de Özbek doğumlu Rus milyarder oligark Alişer Usmanov'a ait Dilbar adlı süper yat.

Dilbar'a el konulup konulmadığı belirsiz, ancak deniz trafiği verileri Hamburg'da demirli olduğunu gösteriyor.

Dilbar hacim anlamında en büyük süper yatlardan biri olarak kabul ediliyor. Birçoğuna göre daha büyük açık alanları ve bir yatta yapılmış en büyüklerinden biri olan 25 metre uzunluğunda havuzu var.

Putin'in Şehrazat'ı mı?

Bir diğer büyük ve pahalı süper yat da Şehrazat. Rus muhalif Aleksey Navalni bu süper yatın Rusya lideri Vladimir Putin ile bağlantılı olduğunu söylüyor. İtalyan Marina di Carrara kasabasına demirli süper yatın kime ait olduğu ABD'li yetkililer tarafından araştırılıyor.

New York Times'a konuşan süper yatın İngiliz kaptanı Putin ile bağlantılı olduğunu reddetti ve "Onu hiç görmedim ve tanışmadım" dedi.

Bazı haberlere göre yatın sahibi Ortadoğu'da yaşıyor.

Yat dergileri ve internet sitelerine göre Şehrazat 140 metre uzunluğunda ve değerinin 700 milyon dolar olduğuna inanılıyor.

Gizemli süper yatta bir helikopter pisti, büyük bir havuz, bir sinema, eğlence alanları ve "insansız hava aracı düşürme sistemi" olduğu söyleniyor.

Güvertedeki ünlüler

Yat tatilleri, birçok ünlü için bir kaçış yöntemi. Birçoğu bunu Amerikan medya devi David Geffen'e ait süper yat Rising Sun'da yapıyor.

138 metre uzunluğundaki süper yatın maliyetinin 200 milyon doları aştığı bildiriliyor.

Amerikan W dergisine göre süper yatın konukları arasında Julia Roberts, Oprah Winfrey ve Steven Spielberg vardı.

Deniz trafiği verileri şu anda Karayipler'de demirli olduğunu gösteriyor. Süper yatta bir şarap mahzeni, basketbol sahası ve sinema var.

2014'te haberlere konu olan bir diğer süper yat da daha önce Topaz adıyla bilinen A+ oldu. Süper yatın konukları tartışma yaratmıştı: Amerikalı oyuncu ve iklim aktivisti Leanordo DiCaprio ve dostları.

145 metre uzunluğundaki, değeri 500 milyon doların üzerinde olan süper yatın BAE'li siyasetçi ve kraliyet milyarderi Mansur bin Zayed el Nahyan'a ait olduğu belirtiliyor.

Bu süper yat hakkında çok fazla şey bilinmiyor, ancak havuz, helikopter pistleri ve jakuziler gibi lükslere sahip olduğu kaydediliyor.

Çevre bilincine sahip olduğunu söyleyen DiCaprio'nun bu süper yatı 2014'te kiralaması eleştiri almıştı ve çevre eylemciliğiyle çeliştiği söylenmişti.

Çevre haberleri sitesi Ecowatch'a göre, daimi mürettebatı, helikopter pistleri, denizaltıları ve havuzları bulunan bir süper yat yılda 7 bin tondan fazla, bir başka deyişle 1500 otomobil kadar karbon üretiyor.

