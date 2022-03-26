Rus ordusu bir belediye başkanını daha kaçırdı! Sivillere de ateş açtılar

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı ve kendilerini protesto eden sivillere ateş açtı.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Aleksander Pavlyuk, Rus güçlerin şehir hastanesini de ele geçirdiğini belirtti.

Kent sakinlerinin işgali protesto için sokağa çıktığını anlatan Pavlyuk, hastane önünde toplananların büyük Ukrayna bayrağı açtığını ve Rusya aleyhine slogan attığını kaydetti.

Pavlyuk, Rus güçlerin kalabalığı dağıtmak için üzerlerine ses bombası attığını ve havaya ateş açtığını bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI KAÇIRILDI

İnsanların dağılmadığını ve protestolarını sürdürdüğünü ifade eden Pavlyuk, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in Rus güçlerce kaçırıldığını belirtti.

Sosyal paylaşım sitelerinde Slavutiç'teki sivil gösteriler ve Rusların sivillere ateş açmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Rus ordusu daha önce de Melitopol Belediye Başkanını kaçırmış, daha sonra ise esir durumdaki Rus askerlerine kaşılık serbest bırakmıştı.

