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Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp özür diledi! "Biz onu istemiyoruz, o bizim başkanımız değil"

26.02.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir eylemci, Ukraynalıların önünde diz çöküp onlardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları için özür diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus halkına seslenmiş ve meydanlara inerek savaşı protesto etmelerini istemişti. Bunun üzerine Rusya’nın farklı şehirlerinde savaş ve hükümet karşıtı eylemler başladı.

"O, BİZİM BAŞKANIMIZ DEĞİL"

Ukrayna ve Rusya vatandaşları tarafından organize edilen gösterilerde bir Rus protestocu, Rusya bayrağıyla Ukraynalıların önünde diz çökerek özür diledi. Putin’e hakaret ederek diz çöken eylemci, "Putin’in yaptıkları için sizin önünüzde diz çöküp özür dilemek istiyorum. Biz onu istemiyoruz, o bizim başkanımız değil. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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