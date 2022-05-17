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Rus televizyonunda soğuk duş etkisi yaratan sözler! Defalarca kesmeye çalıştı... "İtiraf etmekten nefret etsek de..."

17.05.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken Rus devlet televizyonunda ilginç bir olay yaşandı. Stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yaratan olayda Rus ordusundan emekli Albay Albay Mikhail Khodarenok, katıldığı programda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını eleştirdi. “Durum kötüye gidiyor” diyen Khodarenok, “İtiraf etmekten nefret etsek de bütün dünya bize karşı” ifadelerini kullandı. Öte yandan sunucunun Khodarenok’un sözlerini defalarca kesmeye çalıştığı görüldü.

Rus televizyonunda soğuk duş etkisi yaratan sözler! Defalarca kesmeye çalıştı... "İtiraf etmekten nefret etsek de..."

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusundan emekli Albay Mikhail Khodarenok, Rus devlet televizyonu Rossiya-1’de Olga Skabeyeva tarafından sunulan 60 Minutes programında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını eleştirdi. Rus ordusu için Ukrayna’da durumun kötüye gittiğini ifade eden Khodarenok, “Ukrayna’nın batıdan ilave askeri yardımlar almasıyla Rusya için durum açıkça daha da kötüleşiyor. Ukrayna ordusu 1 milyon Ukraynalıyı silahlandırabilir” dedi.

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"İTİFAFTA BULUNMAKTAN NE KADAR NEFRET ETSEK DE..."

Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonları nedeniyle tüm dünyanın kendilerine karşı durduğunu belirten Khodarenok, “Rusya’nın askeri ve siyasi durumuyla ilgili en büyük sorun tam bir izolasyon içinde olmamız ve tüm dünyanın bize karşı olması. İtirafta bulunmaktan ne kadar nefret etsek de, gerçekte bütün dünya bize karşı ve bu durumdan kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı.

STÜDYODA SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI, SUNUCU DEFALARCA SÖZÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTI

Khodarenok’un sözleri stüdyoda soğuk duş etkisi oluştururken, programın sunucusu Skabeyeva, emekli albayın sözünü defalarca kesmeye çalıştığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya Ukrayna
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