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Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin terör yanlılarının Halep halkına yönelik kimyasal saldırı düzenlenen bölgedeki mevzilerini vurduğunu duyurdu.

Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

Rus keşif birliklerinin İdlib'deki silahlardan arındırılmış bölgede militanların Halep halkına yönelik kimyasal saldırıda kullanılan silahları tespit ettiğini belirten Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin terör yanlılarının o bölgedeki mevzilerini vurduğunu kaydetti.

'SİLAHLARIN YENİDEN KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI'

Konaşenkov, "Rusya'nın Suriye'deki askeri grubunun keşif birlikleri, İdlib eyaletindeki silahlardan arındırılmış bölgede yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların Halep'e zehirli maddelerle gerçekleştirdikleri saldırıda kullanılan ateşli silahları tespit etti, ayrıca silahların yeniden kullanılmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ‘SICAK HAT' ÜZERİNDEN BİLGİ VERİLDİ

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların terör yanlılarının dün akşam Halep halkına yönelik kimyasal saldırı düzenlediği bölgede tespit edilen topçu mevzilerini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Türk yetkililere saldırılar hakkında ‘sıcak iletişim hattı' üzerinden önceden bilgi verildiğini ifade etti.

TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA TELEFON DİPLOMASİSİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede provokasyonların devam edebileceği değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Halep hava saldırısı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SURİYE SAVAŞI; ABD tayyibe gelerek esadı devirelim der.tayyip halife ve padişah olmak,ümmetin lideri olmak,şam emevi camiinde namaz kılmak için kabul eder.suriye ye türkiye üzerinden dinci terörist ve silah gönderirler.suriyede tam esad yıkılacakken imdada iran ve rusya yetişir.tayyip ve abd kuvvetleri yenilerk önce halebe sonra idlibe çekilir.tayyip astana ya giderek rusya ile yenilgi anlaşmasını imzalar.putin abisine özür mektubu yazar.
eline sağlık rusya çok iyi yaptın
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