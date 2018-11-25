Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

Rus keşif birliklerinin İdlib'deki silahlardan arındırılmış bölgede militanların Halep halkına yönelik kimyasal saldırıda kullanılan silahları tespit ettiğini belirten Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin terör yanlılarının o bölgedeki mevzilerini vurduğunu kaydetti.
Konaşenkov, "Rusya'nın Suriye'deki askeri grubunun keşif birlikleri, İdlib eyaletindeki silahlardan arındırılmış bölgede yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların Halep'e zehirli maddelerle gerçekleştirdikleri saldırıda kullanılan ateşli silahları tespit etti, ayrıca silahların yeniden kullanılmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı" diye konuştu.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların terör yanlılarının dün akşam Halep halkına yönelik kimyasal saldırı düzenlediği bölgede tespit edilen topçu mevzilerini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Türk yetkililere saldırılar hakkında ‘sıcak iletişim hattı' üzerinden önceden bilgi verildiğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede provokasyonların devam edebileceği değerlendirildi.
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