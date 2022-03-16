Ruslar şaşkın! Mesajı gönderen: Squad 303… 20 milyonu aştı, işte o mesajda yazanlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde saldırılar devam ediyor. Dünyadan Rusya'ya tepkiler gün geçtikçe artarken Rus vatandaşlarının savaş karşıtı söylemlerine yönelik ise sansür uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya’da bir canlı yayın sırasında yaşanan protesto sonrası protestocunun gözaltına alındığı öğrenilmişti. Protestocu haber bülteni yayınlandığı sırada,, sunucunun arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açmıştı. Pankartta "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Polonyalı bilgisayar korsanları da Rusya’nın sansür ve bilgi dolaşımını engelleyici sistemlerini saf dışı bırakarak Rus vatandaşlarına kısa mesaj ve e-posta gönderilebilen bir internet sitesi kurdu.

SİTEYİ KURAN 'SQUAD 303' İSİMLİ GRUP: AMACIMIZ PUTİN'İN KURDUĞU DİJİTAL DUVARI YIKMAKTI

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Rus vatandaşlarına Ukrayna’da yaşanan savaş ile ilgili 20 milyondan fazla SMS gönderdi. Siteyi kuran "Squad 303" isimli grubun sözcüsü, "Amacımız Putin’in kurduğu dijital duvarı yıkmaktı" dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük başarılar gösteren 303. Havacılar Filosuna atıfla kendilerine ’Squad 303’ ismini veren Polonyalı bilgisayar korsanları, Rusya’dan kişi ve şirketlere ait 20 milyon cep telefonu numarası ve 140 milyona yakın e-posta adresi ele geçirdi.

İŞTE RUS VATANDAŞLARINA GÖNDERİLEN MESAJ

Rus vatandaşlarına gönderilen mesajda, "Biz, dünya insanlarının Rus ulusuna bir mesajı var. O ulus ki bağımsız Ukrayna’ya silahlı kuvvetle ile saldırmak gibi utanç verici bir kararı veren diktatör Putin yüzünden büyük bir bedel ödeyecek. Dünya devletlerinin bir araya gelerek Rusya’nın saldırganlığına vereceği cevap, tüm ülkenin (Rusya) yıkılmasına sebep olacak. Fakat 150 milyona yakın Rus Ukrayna’daki savaşın sebep ve amaçları hakkındaki gerçeği bilmiyor. Bu durum Kremlin’in yalanlarıyla ve propagandasıyla sürdürülüyor. Rusya’da özgür bir medya yok ve internet sansürlü durumda. Bizler direkt olarak esir durumdaki bu ülkenin vatandaşlarına hitaben mesaj gönderebiliriz” ifadelerine yer verildi.

Şu ana kadar gönderilen mesajlar 20 milyonu aşarken, sosyal medya hesabından açıklama yapan bilgisayar korsanları, 20 milyon mesajın gönderildiğini ve 120 milyon mesajın daha gönderileceğini ifade etti. (İHA)





