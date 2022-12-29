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Rusların gözdesi Türkiye oldu! Yılbaşı ve kayak tatili için akın ediyorlar

29.12.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yılbaşı döneminde Rus turistlerin akınına uğruyor. Rus turistlerin bir numaralı seyahat noktasının Türkiye olduğu belirtildi. Kış turizm merkezlerinden olan Palandöken'e turist kafileleri Moskova'dan direkt uçuşlarla gelmeye devam ediyor.

Rusların gözdesi Türkiye oldu! Yılbaşı ve kayak tatili için akın ediyorlar

Ruslar yılbaşı tatilini geçirmek için Türkiye'yi tercih ediyor. Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Kupibilet adlı seyahat sitesinin verilerine dayandırdığı haberinde, Rusya’da yılbaşı döneminde vatandaşların seyahat için en çok bilet aldığı ülkelere ilişkin bilgilere yer verildi.

YÜZDE 28'İ TÜRKİYE

Yılbaşı döneminde vatandaşların tatil tercihini çoğunlukla Türkiye’den yana kullandıkları belirtilen haberde, bilet satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 28'i aştığı kaydedildi. Haberde, Türkiye’nin ardından Ermenistan’ın yüzde 16 payla ikinci sırada olduğu, İsrail ve Azerbaycan’ın ise yüzde 7'şer ile üçüncü sırayı paylaştığı aktarıldı.

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4 MİLYON 945 BİN RUS TURİST

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye'ye 2022'nin 11 ayında 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaretçi gelirken en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

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PALANDÖKEN'E DE AKIN ETTİLER

Diğer yandan Palandöken Kayak Merkezinde tatil yapacak olan Ruslar da Erzurum’a ulaştı. Charter seferi ile gelen 185 Rus turist, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenmeye ve kayak yapmaya başladı.

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Haftanın 3 günü direkt uçuşla Erzurum’a gelecek olan Rusların ise ilk kafilesi bugün Charter seferi ile geldi. 185 kişilik kafile Erzurum’a indikten çok kısa bir süre sonra Palandöken’de bulunan otellerine yerleşti.

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Daha sonra hemen eğlenceye ve kayak yapmayan başlayan Ruslar kar dolu pistlerin tadını çıkarttı.

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