Rusya, ABD'nin Bahreyn'deki çalıştay planlarını eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Yüzyılın Anlaşması" projesi ile Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayı ile ilgili derin endişe duyduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" projesi ile Filistin konusunda ABD'nin desteğiyle gelecek ay Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan çalıştay eleştirildi.

ABD'nin tüm imkanlarını kullanarak "ana ekonomik kaynakları" seferber etmeye çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, "Söz konusu kaynakların Filistin ve komşu ülkelerde yaşayan Filistinlilerin hayatlarını iyileştirilecek büyük projeler için kullanılacağı iddia ediliyor." ifadesine yer verildi.

Filistin yönetiminin, ABD'nin söz konusu girişiminde yer almayı net şekilde reddettiğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD'nin bu girişiminin, bölgedeki öncelikli gündemi değiştirerek, İsrail-Filistin çözümüne kendi alternatif bakış açısını dayatma girişimi olduğu açıktır. Kapsamlı bir siyasi çözümü, iki halk için iki devlet prensibine zarar vererek çeşitli ekonomik avantajlar sağlayan paketler vasıtasıyla değiştirmeye yönelik ısrarlı girişimler derin endişe vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.