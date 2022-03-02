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Rusya açık açık tehdit etti! Korkutan 'nükleer savaş' açıklaması

02.03.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında yedinci gününe giren savaşta gerilim giderek tırmanırken Rusya'nın eylem ve söylemleri de sertleşiyor. Rusya tarafından yapılan bir açıklamada nükleer savaş iması barındıran tehdit tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda.

Rusya açık açık tehdit etti! Korkutan 'nükleer savaş' açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla ortaya çıkan savaşta yedinci güne girilirken, Rusya'nın 'nükleer savaş' imasını dile getirmesi korkuttu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı bir açıklamayla açık açık 'dünya çapında bir nükleer savaş' tehdidinde bulundu.

Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Lavrov, üçüncü bir dünya savaşı çıkması durumunda bunun nükleer silahlarla gerçekleşeceğini ve yıkıcı olacağını ifade etti. Lavrov'un bu açıklamasının, Putin'in Ukrayna'ya yardım amaçlı asker gönderen tüm ülkelerin ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtmesinden birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekti.

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GÖRÜŞMELER KONUSUNDA UKRAYNA'YI SUÇLADI

Öte yandan Lavrov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmelerinin ikinci ayağıyla ilgili Ukrayna tarafına suçlamada bulundu. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'da barışı hedefleyen görüşmelerin ikinci ayağı için hazır olduğunu söyledi ve Ukrayna'yı ABD'nin talebi üzerine süreci kasıtlı olarak geciktirmekle suçladı.

Öte yandan, önce ertelendiği aktarılan ikinci görüşmenin bugün yapılacağı öğrenildi.

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Rusya
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