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  4. Rusya, Ay’a göndermişti! "Luna-25" ile ilgili yeni gelişme...

Rusya, Ay’a göndermişti! "Luna-25" ile ilgili yeni gelişme...

14.08.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın su kaynağı aramak için Ay’a gönderdiği "Luna-25" uzay aracındaki bilimsel araçların faaliyete geçtiği ve ilk verilerin işlenmesine başlandığı bildirildi.

Rusya, Ay’a göndermişti! "Luna-25" ile ilgili yeni gelişme...

Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, ülkenin 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Luna-25’in Dünya’nın doğal uydusu Ay’a uçuşunun sürdüğüne işaret edilen açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

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İLK VERİLER İŞLENMEYE BAŞLADI

Uzay aracında bulunan bilimsel araçların faaliyete geçtiği aktarılan açıklamada, elde edilen ilk verilerin de işlenmesine başlandığı belirtildi.

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden "Soyuz 2.1b" roketiyle fırlatılmıştı.

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleyecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ay (Dünya'nın uydusu)

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