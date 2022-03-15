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Rusya'da canlı yayında savaş karşıtı pankart açan editör: 14 saatten fazla sorguladılar

15.03.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tüm dünyadan tepkiler sürerken Rus devlet televizyonu Kanal 1’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikov, kısa süre sonra gözaltına alındı. Serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Ovsyannikov, "14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler" dedi. Editörün yaşanan olayın ardından çalıştığı kanaldan istifa ettiği de belirtildi.

Rusya'da canlı yayında savaş karşıtı pankart açan editör: 14 saatten fazla sorguladılar

Rusya devlet televizyonu "Kanal 1" ekranlarında spikerin arkasında stüdyoya giren bir haberci, "Propaganda'ya inanmayın, Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı pankart açtı. Kanal 1 Editörü Marina Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST KALDI

Canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bıraktıldı. Sorgusunun 14 saatten fazla sürdüğünü ifade eden Ovsyannikov, ifadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yaptı.

"HİÇ BİR HUKUKİ DESTEK VERMEDİLER"

Ovsyannikov, “Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler benim hayatımda. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiç bir hukuki destek vermediler. Zor durumda kaldım. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor” dedi.

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Ovsyannikova'nın 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı. (İHA)

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