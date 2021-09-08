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  4. Rusya'da ilginç olay! Tilki, yanardağı görüntüleyen kamerayı böyle çaldı

Rusya'da ilginç olay! Tilki, yanardağı görüntüleyen kamerayı böyle çaldı

08.09.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamera dağlarda gezen tilki tarafından çalındı.

Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki en büyük ve aktif yanardağı olan Shiveluch Yanardağı'nı birçok gezgin ve bilim insanı görüntülemeye devam ediyor.

İLGİNÇ HIRSIZLIK DAĞCILARI GÜLDÜRDÜ

Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu. Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü. Tilki hiç çevredekileri aldırış etmeden kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşanan ilginç hırsızlık olayına şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Tilkinin çaldığı kamerayı bir süre ağzında götürdüğü ve yakındaki bir noktaya bıraktığı görülürken, yanardağını görüntüleyen grubun tekrar kamerasına kavuştuğu öğrenildi. Tilkinin kamerayı çaldığı anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada defalarca kez izlendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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