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Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs yolcuları ezdi. Biri çocuk 3 kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Moskova’da yaşanan olayda treylebüs olarak bilinen elektrikli otobüs seyir halindeyken, sürücüsü kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü, yolun kenarındaki demir bariyerlere yöneldi. Otobüs demir bariyerlerin olduğu noktada yürüyen yayaları altına aldı. Yaşanan kazada toplam 5 kişi otobüsün altında kaldı. Biri çocuk 3 kişi feci şekilde can verirken, yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KADIN ŞOFÖR ŞOK GEÇİRDİ

Otobüs şoförü kadın polis tarafından gözaltına alındı. Otobüs şoförünün olaydan sonra şok geçirdiği, halen şok durumunda olduğu ve ifadesinin alınamadığı öğrenildi. Tedavi altına alınan şoförün sağlığına kavuşmasından sonra ifadesi alınacak. Otobüs kazasıyla ilgili savcılık makamları soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Moskova OTOBÜS

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