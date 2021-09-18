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Rusya’daki seçimlerde kafa karıştıran olay! 3 adayın adı, soyadı ve dış görünüşleri aynı

18.09.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’daki Duma seçimlerinde oy kullanma süreci devam ederken, St. Petersburg’daki oy pusulasında 3 adayın adı, soyadı ve dış görünüşlerinin aynı olması seçmenlerin kafasını karıştırdı.

Rusya’daki seçimlerde kafa karıştıran olay! 3 adayın adı, soyadı ve dış görünüşleri aynı

Rusya’da halk, parlamentonun alt kanadı Duma seçimi için oy kullanmaya devam ediyor. Ruslar, adaylarını ve siyasi partilerini desteklemek üzere vatandaşlık görevini yerine getirirken, St. Petersburg kentinde yaşayanlar ise bu görevi yapmakta oldukça zorlandı.

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Çünkü yarışa giren adaylardan 3’ünün adı ve soyadlarının yanı sıra dış görünüşleri de neredeyse birbirinin aynı. Kentteki 3 adayın da adı ve soyadı Boris Vishnevsky olması ve dış görünüşlerinin çok benzer olması seçmenlerin kafasını karıştırdı.

Muhalefetteki Yeşil Alternatif Partisi’nin adayı olan Boris Vishnevsky ise diğer 2 adayın tanınmadığını ve kendisini taklit ederek muhtemel oylarını almaya çalıştıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

ADAYIN SEÇMENE KENDİNİ KRAVATIYLA TARİF ETME ÇABASI

St. Petersburg’ta seçmenin kafasını karıştıran durum nedeniyle Yeşil Alternatif Partisi’nin adayı olan Boris Vishnevsky pusuladaki fotoğrafta üzerinde olan kıyafetleri tarif ederek, kendini seçmene tanıtmaya çalışıyor. Vishnevsky, mavi kravat taktığını söyledi.

"KRAVATINDAN AYIRT EDEBİLİRSİNİZ"

Yekaterinburg’un eski Belediye Başkanı Yevgeny Roizman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeşil Alternatif Partisi adayı Vishnevsky’ye destek verdiğini duyurarak, “Kravatından ayırt edebilirsiniz” dedi. Dönem dönem Rus muhalif lider Alexei Navalny’yi destekleyen açıklamalarda bulunan Yeşil Alternatif Partisi adayı Vishnevsky kendi oylarının çalınmaya çalışıldığını iddia ederek, “İsim ve soy isimleri kasıtlı olarak değiştirdiler ve aday olarak 2 sahte Vishnevsky çıkarttılar. Gerçek olan benim” diyerek yaşananlardan devleti sorumlu tuttu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Rusya
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