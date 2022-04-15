Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna' uyarısı: Eşi benzeri görülmemiş sonuçları olur

Ukrayna'ya destek veren başta Batılı ülkelere sık sık uyarılarda bulunan Rusya, bir kez daha ABD'yi hedef aldı. ABD'ye çağrıda bulunan Rusya, Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmesi durumunda eşi benzeri görüşmemiş sonuçlar olacağını belirtti.

Washington Post'un haberinde yer alan Rusya'nın ABD'ye yolladığı diplomatik notta "ABD ve müttefiklerine, Ukrayna'yı bölgesel ve uluslararası güvenlik için eşi benzeri görülmemiş sonuçlar doğurabilecek sorumsuz biçimde silahlandırmayı durdurma çağrısında bulunuyoruz " ifadesi yer aldı.

Rusya 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı bir hamle ile Ukrayna'yı işgal etmiş ve Batılı devletler bu adıma çok ağır yaptırımlarla yanıt vermişti. Çok sayıda Batılı devlet Ukrayna'ya silah, mühimmat ve teçhizat yardımı yapıyor.

LAVROV, "HEDEF OLACAKLAR" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, 13 Nisan'da Ukrayna topraklarına silah taşıyan ABD'ye ve NATO'ya ait araçları meşru askeri hedef olarak değerlendireceklerini açıklamıştı.

TASS haber ajansının haberinde Ryabkov'un "Ukrayna topraklarına ABD-NATO silah sevkiyatlarını meşru askeri hedefler olarak göreceğimiz uyarısında bulunuyoruz" dediği bilgisi yer almıştı. (Reuters)

