Rusya'dan Batı'yı kızdıracak adım! Rus basını duyurdu: Kritik Oçamçire hamlesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken geçtiğimiz günlerde Rus Karadeniz Filosu'nun Sivastopol'da bulunan karargahı vurulmuştu. İddiaya göre karargah Rus üst düzey komutanların toplantısı sırasında vurulmuş ve filo komutanının öldürüldüğü belirtilmişti. Rusya'dan henüz bu konu ile ilgili açıklama gelmedi.

KRİTİK HAMLE

Yaşanan son gelişme sonrası Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rus basını, Putin'in Abhazya bölgesinde kalıcı bir deniz üssü kurmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşmanın Putin'in, Abhazya bölgesinin Rus yanlısı lideri Aslan Bzhania ile görüşmesinden bir gün sonra imzalandığı duyuruldu.

ABHAZ LİDER DUYURDU

Abhaz lider, Oçamçire bölgesinde Rus donanmasını barındıracak bir üs kurulacağını belirterek, "Tüm bunlar hem Rusya'nın hem de Abhazya'nın savunma kapasitesini arttırmayı amaçlıyor ve bu tür etkileşimler devam edecek" dedi.

'SİVASTOPOL'E ALTERNATİF'

Oçamçire hamlesi Rusya'nın Sivastopol'e alternatifler aradığına işaret olarak yorumlandı.

NATO ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

NATO, 2009 yılında Oçamçire'de bir Rus üssünden söz edilmeye başlandığında endişelerini ifade etmişti.



