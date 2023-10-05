HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan Batı'yı kızdıracak adım! Rus basını duyurdu: Kritik Oçamçire hamlesi

Rusya'dan Batı'yı kızdıracak adım! Rus basını duyurdu: Kritik Oçamçire hamlesi

05.10.2023 15:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Kırım'da bulunan Karadeniz Filosu'na ait üssün Ukrayna tarafından defalarca hedef alınmasından sonra Putin'den kritik bir hamle geldi. Rusya'nın Abhazya'da Oçamçire'ye üs kuracağı duyuruldu. Son gelişmelerden sonra Oçamçire hamlesi Rusya'nın Sivastopol'e alternatifler aradığına işaret olarak yorumlandı.

Rusya'dan Batı'yı kızdıracak adım! Rus basını duyurdu: Kritik Oçamçire hamlesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken geçtiğimiz günlerde Rus Karadeniz Filosu'nun Sivastopol'da bulunan karargahı vurulmuştu. İddiaya göre karargah Rus üst düzey komutanların toplantısı sırasında vurulmuş ve filo komutanının öldürüldüğü belirtilmişti. Rusya'dan henüz bu konu ile ilgili açıklama gelmedi.

KRİTİK HAMLE

Yaşanan son gelişme sonrası Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rus basını, Putin'in Abhazya bölgesinde kalıcı bir deniz üssü kurmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşmanın Putin'in, Abhazya bölgesinin Rus yanlısı lideri Aslan Bzhania ile görüşmesinden bir gün sonra imzalandığı duyuruldu.

ABHAZ LİDER DUYURDU

Abhaz lider, Oçamçire bölgesinde Rus donanmasını barındıracak bir üs kurulacağını belirterek, "Tüm bunlar hem Rusya'nın hem de Abhazya'nın savunma kapasitesini arttırmayı amaçlıyor ve bu tür etkileşimler devam edecek" dedi.

'SİVASTOPOL'E ALTERNATİF'

Oçamçire hamlesi Rusya'nın Sivastopol'e alternatifler aradığına işaret olarak yorumlandı.

NATO ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

NATO, 2009 yılında Oçamçire'de bir Rus üssünden söz edilmeye başlandığında endişelerini ifade etmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem fay haritası güncellendi! Değişiklikleri canlı yayında anlattıDeprem fay haritası güncellendi! Değişiklikleri canlı yayında anlattı
AK Parti'de kongre hazırlıkları tamamlandı, davet gönderilen partiler belli oldu! AK Parti'de kongre hazırlıkları tamamlandı, davet gönderilen partiler belli oldu!
Su almak isterken metrelerce aşağıya yuvarlandı, bacakları kırıldı: 5 gün boyunca...Su almak isterken metrelerce aşağıya yuvarlandı, bacakları kırıldı: 5 gün boyunca...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.