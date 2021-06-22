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Rusya'dan dikkat çeken karar: Aşı olmayana iş yok

22.06.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinde hala aşılanmayan ve bağışıklığı olmayan kişilerin her iş yerinde çalışamayacağını ve birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını ifade etti.

Rusya'dan dikkat çeken karar: Aşı olmayana iş yok

Rusya'da koronavirüsün farklı mutasyonlarının görülmesi ve vaka sayılarının artışa geçmesi artması yeni dalga endişesini beraberinde getirirken, aşılama programı da devam diyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan aşılamaya yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Aşı olmayanların birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını belirten Peskov, "Gerçek şu ki aşılanmayanlar ayrımcılığa maruz kalacak. Bağışıklığı olmayan ve aşılanmayan kişiler her alanda çalışamayacak. Çünkü bu kişiler başkaları için tehdit oluşturuyor" dedi.

"MEVCUT KORONAVİRÜS DURUMU İÇİN GÜÇLÜ BİR EYLEM GEREKİYOR"

Rusya'daki insan hakları ombudsmanı Tatyana Moskalkova'nın aşılanmayan kişilerin ayrımcılığa maruz bırakılması kapsamında kimsenin kısıtlanamayacağını ifade etmesine de yanıt veren Peskov, "Bu açıklamayı gördük. Mevcut koronavirüs durumu için güçlü bir eylem gerekiyor" dedi.

Peskov, "Virüsün davranışı o kadar olağan dışı ki öyle ya da böyle aşı olmayanlar, antikorları olmayanlar, bağışıklığı olmayanlar, bağışıklığı olanlara göre daha çok dezavantajlı durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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