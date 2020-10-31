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Rusya'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soğuk duş

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den beklediği desteği bulamadı. Putin'in destek mektubu gönderen Paşinyan'a yanıtının ise, "Çatışmalar sizin topraklarınızda değil, sizin topraklarınıza yayılması durumunda destek veririz" yanıtı verdiği öğrenildi.

Rusya'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soğuk duş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşerek Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ konusunda resmen yardım talebinde bulunduğu açıklandı.Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

PAŞİNYAN'A SOĞUK DUŞ

Rusya'nın Ervan yönetimiyle 1997 yılında imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması'na atıfta bulunulan açıklamada, "Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz.” ifadelerine yer verildi. Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

DHA

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