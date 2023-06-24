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Rusya'dan geldi Zonguldak'a demirledi! Yük gemisinde 'mayın' alarmı...

24.06.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan gelen ve Zonguldak'a demirleyen kuru yük gemisi panik yarattı. Kente demir cevheri getiren geminin altında mayın olabileceği ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Gemi personeli tahliye edilirken Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığına bağlı uzman ekip geminin altına dalış gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Rusya'dan geldi Zonguldak'a demirledi! Yük gemisinde 'mayın' alarmı...

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya şimdi de 'Wagner' isyanıyla sarsıldı. Dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik devam ederken, Rusya'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisi panik yarattı.

MAYIN İHBARI YAPILDI

Rusya'dan kente demir cevheri getiren geminin altında mayın olabileceği ihbarıyla Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri harekete geçti.

GEMİ PERSONELİ TAHLİYE EDİLDİ

Gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri şüphelenilen cismi aramaya başladı.

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GEMİNİN ALTINDA ARAMA YAPILDI

Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Öte yandan polis ekipleri limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin vermedi. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırıldı.

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Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu limanda, ekiplerin yarın tekrar dalış gerçekleştireceği öğrenildi.

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(AA)

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