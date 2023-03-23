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Rusya'dan "İmha ettik" açıklaması! Finlandiya'dan dikkat çeken 'Ukrayna' kararı

23.03.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yakıt ve yağ deposunun yok edildiğini bildirdi. Öte yandan Finlandiya basını, Ukrayna'nın Helsinki yönetiminden F/A-18 Super Hornet savaş uçağı istediğini öne sürerken Finlandiya'nın Ukrayna'ya ilave 3 tankı da içeren 14'üncü askeri yardım paketini onayladığı bildirildi.

Rusya'dan "İmha ettik" açıklaması! Finlandiya'dan dikkat çeken 'Ukrayna' kararı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın Zaporijya bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yakıt ve yağ deposunu imha ettiğini duyurmasının ardından Finlandiya'dan da Ukrayna'ya bir destek kararı daha geldi. İşte detaylar...

RUSYA: ZAPORİJYA BÖLGESİNDE UKRAYNA ORDUSUNA AİT YAKIT VE YAĞ DEPOSUNU İMHA ETTİK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini belirten Konaşenkov, farklı bölgelerde yaklaşık 460 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Zaporijya bölgesindeki Zalizniçe yerleşim biriminin yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 65. Mekanize Tugayına ait yakıt ve yağ deposu imha edildi." dedi.

Ayrıca Ukrayna ordusuna ait "Su-24" tipi savaş uçağı ile 16 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 404 uçak, 224 helikopter, 3 bin 544 İHA, 414 hava savunma füze sistemi, 8 bin 384 tank ve zırhlı araç, 1071 çok namlulu roketatar, 4 bin 415 obüs ve havan topu, 9 bin 73 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN FİNLANDİYA'DAN HORNET SAVAŞ UÇAĞI İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesinin haberine göre, Ukrayna, Finlandiya'dan F/A-18 Super Hornet savaş uçağı istedi.

Bu kapsamda Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüştü.

Finlandiya, eski Hornet savaş uçaklarını kademeli olarak hizmet dışı bırakıyor ve onları yeni ABD F-35 savaş uçaklarıyla değiştiriyor.

Söz konusu uçakların transferi için Ukrayna, Finlandiya ve ABD arasında üçlü müzakerelerin yürütülmesi gerekiyor.

Uçaklar bir ABD şirketi tarafından üretildiği için transferi konusunda ABD'nin onayı gerekiyor.

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FİNLANDİYA UKRAYNA'YA 3 TANK DAHA GÖNDERECEK

Diğer yandan Finlandiya'nın Ukrayna'ya ilave 3 tankı da içeren 14'üncü askeri yardım paketini onayladığı duyuruldu. Finlandiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu destek kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığı ifade edildi.

Bu, Ukrayna'ya teslim edilecek 14'üncü savunma malzemesi paketi olacak. Bu paketteki savunma malzemelerinin maddi değerinin 161 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Açıklamada, şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderilen tüm savunma malzemesi paketlerinin toplam değerinin yaklaşık 910 milyon avro olduğu kaydedildi.

Finlandiya, son paket kapsamında Ukrayna'ya 3 Leopard 2 tankı da gönderecek. Böylece, bir önceki pakette gönderilen üç Leopard 2 tankıyla birlikte Finlandiya'dan Ukrayna'ya gönderilen tankların sayısı altıya çıkmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Ukrayna için tüm maddi yardımlar hayati önem taşımaktadır. Rusya'nın vahşi işgalini püskürtmek ve Ukrayna'yı desteklemek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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