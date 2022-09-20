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Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşlar başlayacak! İşte kritik tarih

20.09.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs’a yönelik ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Gelişmeye göre Türkiye ve KKTC’den diplomatik bir atılım geldi. Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşların başlayacağı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme doğrultusunda ilk uçuşun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşlar başlayacak! İşte kritik tarih

Türkiye ve KKTC'nin diplomatik atılımları doğrultusunda Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğrudan uçuşların başlayacağı öğrenildi. Diplomatik kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiye göre yakın bir zamanda Rus ticari uçuşları doğrudan Rusya ve KKTC arasından bir tur operatörü aracılığıyla yapılacak. Konuya Rusya hükümetinin de olur verdiği aktarılan bilgiler arasında.

"DİPLOMATİK BİR ZAFER"

Söz konusu gelişme, KKTC ve Türkiye için diplomatik bir zafer olarak algılandı. Öte yandan gelişmenin kısa bir süre sonra duyurulması da bekleniyor. KKTC'nin tanınması bakımından önemli bir adım olan bu gelişme ile Rusya'dan KKTC'ye ilk uçuşun tarihi de öğrenildi. Buna göre ilk uçuşun, yeni Ercan Havalimanı'nın 15 Kasım'da yapılması planlanan açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

"DİREKT UÇUŞUN OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş ile ilgili açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye’nin denge siyaseti bağlamında, Rusya ile hasıl olması durumunda bunu memnuniyetle karşılarız. Böyle bir gelişme, KKTC için çok önemli bir adım olur, tanıma dediğin böyle başlar, önemli olan ekonomik hareketlerdir” şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin doğrudan uçuşları 70'li yıllardan beri Ercan Havalimanı'na zaten yaptığı vurgulayarak "Bizim hukukçularımıza göre, direkt uçuşun olmaması için hiçbir neden yok. Ancak Rumlar itiraz ediyor bizim gelişmemizi engellemek ve bize diz çökertmek için. Rusya kendi sebeplerinden dolayı, bu itirazımı kaldırıyorum, bir özel uçak şirketi Moskova’dan direkt Ercan’a uçurtmak isterse benim için bir sıkıntı yok, o şirketin politikasıdır dediği anda, bu olay olur. Doğrudan uçuşlarla ilgili her türlü gelişme Türkiye’nin bilgisi dahilinde olması gerekir" ifadelerini kullandı.

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Ercan Havalimanı

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