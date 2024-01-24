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Rusya'dan Montrö Sözleşmesi çıkışı! Lavrov 'Türk meslektaşlarımız bize söyledi' diyerek duyurdu

24.01.2024 22:06 | Son Güncelleme:
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander'ın Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri ABD'nin sözleşmeyi feshetme ya da değiştirme isteğinde olduğu yönünde yorumlanmıştı. Bu gelişme sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerini kesin bir şekilde uyguladığını belirterek, ABD'nin sözleşmeyi değiştirme konusunda başarılı olamayacağı açıklamasını yaptı.

Rusya'dan Montrö Sözleşmesi çıkışı! Lavrov 'Türk meslektaşlarımız bize söyledi' diyerek duyurdu

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulama kararına değinerek, Türkiye ile çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabileceğine işaret etti. Bu yoğunlukla Montrö Sözleşmesi'nin feshi olarak yorumlandı. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

"TÜRK MESLEKTAŞLARIMIZ BİZE SÖYLEDİ"

Lavrov, "ABD'nin eğer Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin bir değişiklik talebi bulunuyorsa, Türk meslektaşlarımız, sözleşmenin koruyucuları olarak bize birçok kez sözleşmenin hükümlerini kesin bir şekilde uygulayacaklarını söylediler." dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "işe döndüğünü" ve bu yüzden Pentagon'un tekrar hareketlendiğini değerlendiren Lavrov, "Başarılı olacaklarını düşünmüyorum." mesajını verdi.

WALLENDER NE DEMİŞTİ?

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, dün düzenlediği basın toplantısında, Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulunarak, "Türkiye dahil Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerle çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabiliriz. Türkiye, koruyucusu olduğu Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulamaya koymuştu." ifadesini kullanmıştı.

Wallander'in ifadeleri ABD'nin Montrö Sözleşmesi'ni feshetme ya da değiştirme isteğinde olduğu yönünde yorumlanmıştı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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