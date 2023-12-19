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Rusya'dan Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında açıklamada: 15 yıl sonra bile kabul edilemez

19.12.2023 16:52 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilerleyen zamanlarda da karşı çıkacaklarını açıkladı. Putin, Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Rus devletinin tarihi beklentileri ve stratejik çıkarları açısından bu olay 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bile kabul edilemez." dedi.

Rusya'dan Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında açıklamada: 15 yıl sonra bile kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının 15 yıl sonra da kabul edilemez olacağını ve Ukrayna ile ilgili hedeflerden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Savunma Bakanlığı genişletilmiş üst düzey yetkililer toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri yetkililer katıldı.

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"NATO SINIRLARIMIZA YAKLAŞIYOR"

Putin, burada yaptığı konuşmada, Batı'nın Rusya'ya yönelik "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve Ukrayna'ya askeri destek sağladığını belirterek, "Son zamanlarda NATO'nun faaliyetleri arttı. ABD'den sınırlarımızın yakınlarımıza uçaklar dahil ciddi güçler sevk edildi. NATO'nun askeri birlik sayısı Doğu ve Orta Avrupa'da arttı. Finlandiya NATO'ya alındı ve İsveç'in de alınması planlanıyor. Bu, ittifakın sınırlarımıza yakınlaşması anlamına geliyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Putin, "Batı, Rusya'yı durdurma stratejisinden ve Ukrayna'daki saldırgan hedeflerinden vazgeçmiyor. Biz de özel askeri operasyon ile hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Düşman, efendilerine karşı saldırılarının bazı sonuçlarını göstermeye çalışarak ciddi kayıplar veriyor ve büyük ölçüde rezervlerini harcadı." diye konuştu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Putin, Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekmeyi hedeflediğini söyleyerek, "Bunu bana her zaman söylüyorlar, 'Şimdi neden korkuyorsun, onları şimdi (NATO'ya) almayacağız.' Ben ise şu cevabı veriyorum, 'Bu şimdi, ya yarın ne olacak?' Bu, Rus devletinin tarihi beklentileri ve stratejik çıkarları açısından 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bile kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'yı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ifade eden Putin, Batı ile Ukrayna konusunda ancak Rus çıkarları doğrultusunda anlaşmaya hazır olduğunu belirtti.

AVRUPALI DEVLETLERLE SAVAŞMAYI PLANLAMIYORUZ"

Putin, ABD'nin Avrupa ülkelerini Ukrayna'daki savaşa dahil ederek Rusya'nın Avrupa ülkeleri ile arasını bozduğunu belirten Putin, "Şimdi onlar (Amerikalılar) mali sorumluluğun ve ödemelerin yükünü Avrupa'ya yüklüyorlar. Avrupa'daki zayıf irade ve omurgasız siyasetçiler ise buna karşı koyamıyor. ABD, Avrupa Kıtası üzerindeki sahiplik statüsünü kaybetmemek için Rus tehdidinden bahsediyor. Rusya'nın Avrupa'ya yakınlaşmasından çok rahatsız oldular." dedi.

Putin, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamadığını söyledi.

"RUS ORDUSUNU MODERNİZE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ukrayna'daki savaşın Rus ordusunda bazı sorunları ortaya çıkardığını dile getiren Putin, bunların çözülmesi gerektiğini, yüksek hassasiyetli füzeleri ile insansız hava araçlarının (İHA) üretim kapasitesinin arttırılmasını ve hava savunma sistemlerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Putin, Rusya'nın nükleer üçleme potansiyelinin rolünün arttığını ve yıl başına kadar 15 adet nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" ve hipersonik "Avangard" füzesinin devreye gireceğini söyledi.

Rus ordusunu modern silahlarla donatmaya devam edeceklerini söyleyen Putin, Ukrayna'da savaşan Rus birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması önemini vurguladı.

(AA)

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NATO Rusya Ukrayna putin
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