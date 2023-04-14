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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

14.04.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun Slovyansk kentine yönelik füze saldırılarında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Slovyansk şehrine düzenlediği füze saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerel saatle 16.00 sıralarında Slovyansk şehrine S-300 füzeleriyle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırılarda 5 apartman ve 5 evin hasar gördüğünü aktaran Kirilenko, "Saat 18.00 itibarıyla 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belli." bilgisini verdi.

Kirilenko, enkazda biri çocuk 7 kişinin olabileceğini kaydederek, olay yerinde sağlık, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

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Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların Slovyansk'ı "acımasızca bombaladığını" belirterek, "Konutları vurdular. Maalesef yaralılar ve ölüler var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın "gün ortasında insanları öldürerek gerçek yüzünü gösterdiğini" kaydeden Zelenskiy, terörizmin her tezahürü için hesap sorulacağını belirtti.

Zelenskiy, "topraklarında Rusya'dan hiçbir iz ve tek bir düşmanı cezasız bırakmayacaklarını" ifade etti. (AA)

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Rusya Ukrayna

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