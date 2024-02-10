Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 3'ü çocuk, 7 ölü

Ukrayna Rusya'nın saldırısını sosyal medya platformundan paylaştı. Paylaşımda saldırının "Şahed" tipi İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Harkiv Bölge Savcılığından yapılan açıklamada ise Rusya'nın İHA'larla evleri vurduğu ve 15'ten fazla evin hasar gördüğü kaydedildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna topraklarına 26 "Şahed" tipi İHA kullanarak saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 18 İHA'nın imha edildiği belirtildi.
(AA)