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Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Başka seçenek sunmadılar

08.03.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı sürerken, tahliyeler için alınan ateşkes kararı her ne kadar olumlu görünse de Rusya'nın teklifi büyük tartışmalara neden oldu. Rusya, tahliyeler için üçüncü kez ateşkes ilan ederken, Rusya ve Belarus'u güzergah olarak belirledi. Ukrayna ise adeta 'bize gelin ya da ölün' anlamına gelen bu teklifi 'ahlaksızca' olarak nitelendirdi. Ayrıca kadın ve genç kızları bekleyen en büyük tehlikenin ise taciz, tecavüz ve uluslararası seks mafyası olduğu ifade edildi.

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Başka seçenek sunmadılar

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı 13. günde devam ederken sivillerin tahliyesi için alınan ateşkes kararı daha önce 2 defa bozulmuştu. Rusya, insanı koridor için 3. kez geçici ateşkes kararı alırken, bu kez de verdiği güzergahlar büyük tepki çekti. Açıklanan güzergaha göre siviller Rusya ya da Belarus'a geçebilecek. Rusya'nın, "Ya bize gelin ya da ölün" anlamına gelen bu kararı karar büyük tepki çekerken, Ukrayna tarafı ise bunu 'tamamen ahlaksızca' olarak değerlendirdi...

SADECE 2 GÜZERGAH AÇIKLADILAR

Rusya'nın, Ukrayna’yı işgal girişimi 13'üncü gününde sürerken dün bir kez daha sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi. Daha önceki 2 gün de ateşkes ilan eden Rusya, buna rağmen kaçmaya çalışan sivillere ateş açmıştı. Dün ilan edilen ateşkeste Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi kentleri için açıklanan tahliye güzergahları sadece Rusya ve müttefiki Belarus’a çıkıyordu.

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DRONELARLA DENETİM

Rusya ayrıca tahliye güzergahlarını insansız hava araçlarıyla denetleyeceğini ve siviller için Kiev’den Moskova’ya hava koridoru açacağını duyurdu.

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"TAMAMEN AHLAKSIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vlidimir Zelenskiy’nin sözcüsü, Rusya’nın tutumunu ‘tamamen ahlaksız’ olarak nitelendirdi. İngiltere Avrupa Bakanı James Cleverly, Rusya’nın açıklamasının ‘inanılmaz derecede alaycı’ olduğunu söyledi.

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MAYINLI GÜZERGAH

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ukrayna Mariupol’dan insani koridorları kullanarak kaçmaya çalışanların gittikleri yolun mayınlı olması nedeniyle mahsur kaldığını açıkladı. Rusya, ateşkesin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebi üzerine ilan edildiği açıklandı. Ancak Fransa, Macron’un ateşkes talebinde bulunduğu iddiasını yalanladı.

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1.7 MİLYONU GEÇTİ

Rus saldırılarının yerleşim yerlerini hedef almasının ardından evlerini terk eden sivil sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Şu an 1.7 milyonu aşan komşu ülkelere göç sayısı, BM’ye göre 5 milyon kişiyi bulacak. Bu, Avrupa’da 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük göç dalgası. Göç edenlerin büyük kısmı ise kadınlar ve çocuklar. 18 ve 60 yaş arasındaki erkeklerin silah altına alındığı ve ülkeyi terk etmelerinin yasak olduğu Ukrayna’da, kadınlar en zor 8 Mart’ı yaşıyor.

KADINLARI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

BM’ye göre sınırı geçenlerin 500 bini çocuk, kadınların 80 bini ise önümüzdeki 3 ay içinde doğum yapacak. Öte yandan savaş koşullarında sınıra ulaşan kadın ve genç kızları bekleyen en büyük tehlike, taciz, tecavüz olayları ile uluslararası seks mafyası. Nüfusun yüzde 54’ünü kadınların oluşturduğu Ukrayna’da, kadınların yüzde 60’ı lise ve üniversite eğitimli olup iş gücüne katkısı (Yüzde 47.4) nerdeyse erkeklerle eşitti. Ama gel gör ki o kadınlar için savaş daha yeni başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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