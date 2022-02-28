Rusya devlet haber ajansı TASS'a siber saldırı şoku!

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 5. gün yaşanırken, Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın internet sitesinin siber saldırıya uğradığı bildirildi.

SİBER SALDIRGANLARDAN SAVAŞ KARŞITI MESAJ

Reuters'ın haberine göre, TASS'ın internet sitesine girmek isteyenlerin karşısına savaş karşıtı bir mesaj çıktı.

Mesajda, "Sizi bu çılgınlığa son vermeye çağırıyoruz, oğullarınızı ve kocalarınızı mutlak ölüme göndermeyin. Putin bizi yalan söylemeye zorluyor ve tehlikeye atıyor. Bu bizim savaşımız değil, hadi onu durduralım!" ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı düzenleyen grubun Anonymous isimli ünlü hacker grubu olduğu aktarılıyor.

