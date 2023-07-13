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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Zirvesi sonrası dünyayı ayağa kaldıran adım! Nükleer tehdit olarak görülecek...

13.07.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO'nun Vilnius Zirvesi sonrası Rusya cephesinden flaş bir adım atıldı. Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya gönderilen Batı tipi F-16 savaş uçaklarını atom silahları taşıma kapasiteleri nedeniyle 'nükleer' bir tehdit olarak göreceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Zirvesi sonrası dünyayı ayağa kaldıran adım! Nükleer tehdit olarak görülecek...

Dünya Rusya'dan gelen son açıklamaya kilitlendi. Tarihi NATO zirvesi sonrası Ukrayna'ya yapılması planlanan F-16 desteği için Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rus tarafı, ABD tarafından Ukrayna'ya verilmesi planlanan F-16 tipi savaş uçaklarının atom silahları taşıma kapasiteleri nedeniyle 'nükleer' bir tehdit olarak göreceğini açıkladı.

LAVROV ABD'NİN PLANINI AÇIKLADI

Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD'nin F-16'ları Ukrayna'ya devretme planından bahsetti.

Bakan Lavrov tarafından yapılan açıklamada, "Rusya bu uçakların nükleer silah taşıma kabiliyetini görmezden gelemez. Burada hiçbir güvence yardımcı olmaz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Lavrov, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu tür sistemlere sahip olmasını nükleer alanda Batı'dan bir tehdit olarak değerlendireceğiz." dedi.

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BİR KOALİSYON UKRAYNALI PİLOTLARI F-16'LAR İÇİN EĞİTECEK

Moscow Times adlı gazetenin haberine göre, Hollanda ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu 11 ulustan oluşan bir koalisyonun, Ukraynalı pilotları ABD yapımı uçakları kullanma konusunda eğitmesi planlanıyor.

Program, ABD'nin harekete onay vermesinin ardından Ağustos ayında Danimarka'da başlayacak.

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NATO Rusya Ukrayna Sergey Lavrov abd

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