Rusya: Füzeler Fransa'ya ait fırkateynden ateşlendi

Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki Tartus, Banyas ve Hel Vadisi bölgelerinde peş peşe patlamalar oldu. Yerel kaynaklar, patlamaların füze saldırısı olduğu ve arkasında İsrail'in olduğu yönünde iddiada bulundu.

Rusya’ya ait askeri üssün bulunduğu Lazkiye’nin, Akdeniz üzerinden fırlatılan seyir füzeleri ile vurulduğu öne sürüldü.

"7 KİŞİ YARALANDI"

Suriye İnsan Hakları Ağı Başkanı Ahmad Kazem, Lazkiye'ye yönelik füze saldırısında ön belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Kazem, "Elimizdeki verilere göre 7 kişi yaralandı. Halihazırda Tişrin hastanesinde tedavi görüyorlar. Füzeler, Takani nehrine ve Zakazkaniya bölgesine düştü" dedi.

12 NOKTA VURULDU

Esad rejimine ait Humus’ta 2, Lazkiye’de 4, Banyas’ta 4 ve Hama’daki 47’nci Alay’da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldiği iddia edildi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve birkaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri’nce vurularak etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. SANA, Lazkiye’deki devlete ait teknik endüstri kurumlarının hedef alındığını duyurdu.