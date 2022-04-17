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Rusya için kilit öneme sahip kent ile ilgili Ukrayna'dan açıklama: "Hâlâ düşmedi"

17.04.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol ile ilgili kritik haberler geliyor. Rusya’nın Mariupol’ün tüm yerleşim yerlerinde kontrolü ele geçirdiğini duyurmasının ardından açıklamanın doğrulanması halinde Moskova yönetiminin savaşta bu zamana kadarki en büyük kazanımını elde etmiş olacağı belirtilmişti. Kritik kentle ilgili Ukrayna’dan da açıklama geldi. Kentin düşmediği aktarılarak “Şehir hala düşmedi, askerlerimiz var, sonuna kadar savaşacaklar ve Mariupol’dalar" denildi.

Rusya için kilit öneme sahip kent ile ilgili Ukrayna'dan açıklama: "Hâlâ düşmedi"

Ukrayna’nın Mariupol kentinde çatışmalar devam ederken, Rusya, şehirdeki Ukraynalı askerlere "teslim ol ya da öl" diyerek yerel saatle 13.00’a kadar ültimatom vermişti. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ABD basınına verdiği röportajda, Mariupol’daki Ukrayna güçlerinin savaşmaya devam ettiğini ve teslim olmadığını ifade ederek, “Şehir (Mariupol) hala düşmedi. Hala askerlerimiz var, bu yüzden sonuna kadar savaşacaklar ve hala Mariupol’dalar” dedi. Ukrayna’da tek bir büyük şehrin düşmediğini ifade eden Şmihal, “Sadece Herson Rus askeri güçlerinin kontrolü altında, ancak geri kalan tüm şehirler Ukrayna kontrolü altında” dedi.

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UKRAYNA'DAKİ 900'DEN FAZLA YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI

Bazı şehirlerin “kuşatılmış ancak hala Ukrayna kontrolü altında” olduğunu aktaran Şmihal, Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Rusya’nın kontrolü ele geçirdiği 900’den fazla Ukrayna şehri, kasabası ve köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı. Şmihal, "Hala savaşıyoruz ve şu anda Donbass bölgesinde savaşıyoruz ama teslim olmaya niyetimiz yok" dedi.

"SAVAŞI KAZANANA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Saldırıların son bulması için diplomatik bir yolun mümkün olması halinde Ukrayna’nın bu yolu tercih edeceğini aktaran Şmihal, ancak Rusya’nın müzakerelere yanaşmaması halinde teslim olmayacaklarını, topraklarını terk etmeyeceklerini ve savaşı kazanana kadar savaşacaklarını ifade etti.

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RUS ORDUSUNUN, MARİUPOL'E DENİZDEN ÇIKARMA YAPMAYA HAZIRLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Rus ordusunun, Mariupol’e denizden çıkarma yapmaya hazırlandığı tahmin ediliyor
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mariupol’u hava saldırılarıyla vurmaya devam ettiğini ve muhtemelen şehirdeki güçlerini güçlendirmek için bir denizden çıkarma yapma hazırlığı içinde olduklarını aktardı.

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MARİUPOL, RUSYA İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, kuşatma altındaki Mariupol’de Ukrayna birliklerine silahlarını bırakmaları halinde "hayatlarını sürdürmelerinin garanti altına alınacağı” aktarılmıştı. Rus ordusundan Albay General Mikhail Mizintsev ise, Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasında çembere alınan Ukraynalılara yerel saatle 13.00’e kadar teslim olmaları için süre verildiğini ifade etmişti.

Mariupol, Rusya için 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’a bir kara koridoru oluşturmasına izin verdiği için kilit öneme sahipken, 11 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan dev Azovstal çelik fabrikası, Mariupol’un hala Ukrayna kontrolünde olan son büyük bölümü olarak biliniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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