Rusya İdlib'teki hedeflerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov gazetecilere yaptığı açıklamada "4 Eylül'de Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan 4 Rus uçağı ile İdlib'de El Nusra'ya ait mevzilere hassas mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildi" dedi.

Konaşenkov, Rus uçaklarının teröristlerin yerleşim birimleri dışındaki ve içlerinde insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu silah depolarının yanı sıra ve teröristlerin Hmeymim üssü ile Halep ve Hama'ya saldırı için İHA'larını gönderildiği yerlere yapıldığını ifade etti.

Konaşenkov, Hmeymim üssü yakınlarında son bir ayda teröristlere ait 47 İHA'nın vurulduğunu da hatırlattı.

