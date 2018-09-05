HABER

Rusya İdlib'teki hedeflerini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Rus uçakları tarafından İdlib'de El Nusra'ya (yeni adıyla Fetih el Şam) karşı bombardıman düzenlendiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov gazetecilere yaptığı açıklamada "4 Eylül'de Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan 4 Rus uçağı ile İdlib'de El Nusra'ya ait mevzilere hassas mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildi" dedi.

Konaşenkov, Rus uçaklarının teröristlerin yerleşim birimleri dışındaki ve içlerinde insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu silah depolarının yanı sıra ve teröristlerin Hmeymim üssü ile Halep ve Hama'ya saldırı için İHA'larını gönderildiği yerlere yapıldığını ifade etti.

Konaşenkov, Hmeymim üssü yakınlarında son bir ayda teröristlere ait 47 İHA'nın vurulduğunu da hatırlattı.

PARTNERTürkiye'de otomobil almak artık çok zor!Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!
Güvenliği artırdılar! Tuvaletlerde bile gizli kamera arıyorlarGüvenliği artırdılar! Tuvaletlerde bile gizli kamera arıyorlar
Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklamasıAlmanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya İdlib Suriye El Nusra

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
kime güvenecegimizi sasirdik.Allah yardimcimiz olsun.
bombaladıkları yerde esadın düşmanı bizimkilerin dostları var.reisten ses yok.
Gene masum insanlar ölecek desene,yazıklar olsun insana zerre kadar değer veren yok.
birbirinizi yiyin herkez rahat etsin
Bopun kuyriguna takilip ABD cocuklugu yap suriyeyi karistir ruzyayi akdenize indir sizi gidi cia cocugu papa dostlari sizi
Diğer Haberler
ABD-Türkiye görüşmesine ilişkin yeni açıklama

ABD-Türkiye görüşmesine ilişkin yeni açıklama

Güvenliği artırdılar! Tuvaletlerde bile gizli kamera arıyorlar

Güvenliği artırdılar! Tuvaletlerde bile gizli kamera arıyorlar

Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması

Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması

Ambulans personeli, ölmek üzere olan hastanın son arzusunu yerine getirdi, yolda dondurma aldı

Ambulans personeli, ölmek üzere olan hastanın son arzusunu yerine getirdi, yolda dondurma aldı

Arabada sevişen rahipler gözaltına alındı

Arabada sevişen rahipler gözaltına alındı

Cerablus'ta, bombalı saldırı! Yaralılar var

Cerablus'ta, bombalı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.