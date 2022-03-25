Rusya, Mariupol'daki tiyatro binasına saldırı düzenlemişti! Korkunç haber, yüzlerce kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken korkunç bir haber geldi. Rus ordusunun, Mariupol kentinde tiyatro binasına düzenlediği saldırıda 300 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

"HALA BU DEHŞETE İNANMAK İSTEMİYORUZ"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna’da sivil can kayıpları da artıyor. Rus birlikleri tarafından 16 Mart’ta Ukrayna’nın Mariupol kentindeki tiyatro salonunun vurulmasının ardından can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Onlarca kişinin enkaz altında kaldığı olayda can kaybı ile ilgili Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 300 olduğu kaydedilerek, “Maalesef güne kötü bir haberle başlıyoruz. Mariupol Drama Tiyatrosu'nun geçtiğimiz haftalarda Rus uçağı tarafından bombalanması sonucu yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hala bu dehşete inanmak istemiyoruz. Binaları restore edebileceğiz ama dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı ve yakınlarımızı asla geri getirmeyeceğiz” denildi.

Kaynak: İHA-AA

