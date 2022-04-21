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Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol nerede, haritadaki yeri nedir? Mariupol neden önemli? İşte Sergey Şoygu'nun açıklaması!

21.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mariupol kenti, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol nerede, haritadaki yeri nedir? Mariupol neden önemli? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yaptığı açıklama ve kente ilişkin detaylar...

Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol nerede, haritadaki yeri nedir? Mariupol neden önemli? İşte Sergey Şoygu'nun açıklaması!

Mariupol kenti, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yaptığı son dakika açıklaması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol nerede, haritadaki yeri nedir? Mariupol neden önemli? Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yaptığı açıklama ve kente dair bilgiler haberimizde.

MARİUPOL NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Mariupol, Ukrayna'da 2017 yılında yapılan sayıma göre 446.103 nüfuslu bir şehirdir.

Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir.

MARİUPOL KENTİ NEDEN ÖNEMLİ?

Mariupol kenti jeopolitik açıdan önemlidir. Daha önce ayrılıkçılar orayı ele geçirmişlerdi. Ama sonra Ukrayna ordusu orayı geri aldı.

Mariupol kentinin coğrafi konumuna bakılırsa Azak Denizi ile tartışmalı bölgelerin tam arasında bulunmaktadır.

Rusya'nın Mariupol kentini ele geçirmesinin ardından bir tampon hat oluşturması bekleniyor.

Rusya'dan daha önce yapılan açıklamada "Ukrayna NATO'ya girerse Atlantik'le Rusya arasında bir tampon bölge, güvenli bölge oluşturacağım." ifadeleri kullanılmıştır.

MARİUPOL HARİTADAKİ YERİ NEDİR?

MARİUPOL NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

PUTİN'DEN 'MARİUPOL' AÇIKLAMASI

Putin, Mariupol ele geçirilmesini başarı olarak nitelendirdi. Azovstal tesisinden ayrılan Ukrayna askerlerinin hayatını bağışlayacağı konusunda güvence veren Putin, saygılı muamele göreceklerini söyledi.

Öte yandan Mariupol'ün ele geçirildiğini Putin'e bildiren Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kentteki durumun sakin olduğunu, sivillerin dönüşüne izin verildiğini söyledi.

Mariupol, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya'nın ele geçirdiği en büyük şehir olma niteliğini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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