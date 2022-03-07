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Rusya'nın Google'ı Yandex'te büyük kriz! Borçlarını ödeyemeyebilir

07.03.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rusya'nın Google'ı" olarak bilinen arama motoru devi Yandex, Ukrayna'nın işgalinden kaynaklanan mali kriz yayılırken çökme tehlikesi yaşayabilir. Rusya'da yaygın bir şekilde kullanılan Yandex, yaptırımların tetiklediği finansal piyasadaki erimenin bir sonucu olarak borçlarını ödeyemeyebileceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Rusya'daki internet arama trafiğinin yaklaşık yüzde 60'ını yöneten ve Uber benzeri büyük bir araç çağırma işi yürüten Yandex'ten ise flaş bir açıklama geldi.

YANDEX, BORÇLARINI ÖDEMEKTE ZORLANACAK MI?

Yandex yaptığı açıklamada, yaptırımların tetiklediği finansal piyasadaki erimenin bir sonucu olarak borçlarını ödeyemeyebileceğini ifade etti.

CNN Business'ın haberine göre; Yandex Hollanda merkezli, ancak hisseleri Nasdaq ve Rus borsasında işlem görüyor. Rus varlıklarının değeri, işgalin ardından Moskova'da ve tüm dünyada çöktüğü için hisse senedi alım satımı bu hafta askıya alındı.

Yandex

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar ise krizi tetikledi. Ancak Yandex'e yaptırım uygulanmadı.

Yandex’in Nasdaq'ta 5 günden uzun bir süre boyunca işlemlere kapalı kalması halinde, 1.25 milyar dolarlık hisse tutan yatırımcılar, tam geri ödeme ve faiz talep etme hakkına sahip.

"YETERLİ KAYNAĞA SAHİP DEĞİL"

Şirket yaptığı açıklamada bu konuda "Yandex grubu bir bütün olarak şu anda yeterli kaynağa sahip değil" ifadesini kullandı.

Yaptırımlar da dahil olmak üzere birçok konuyu yakından izlemeye devam ettiklerini kaydeden Yandex, olası gelişmeleri ele almak için acil durum planlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Şubat başında yaklaşık 17.4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan Yandex, 2021'de 356 milyar ruble değerinde gelir bildiriminde bulunmuştu.

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