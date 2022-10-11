Rusya'nın saldırıları sonrası gözler o ülkeye çevrildi! "Füzeler hava sahamızı izinsiz geçti"

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Ukrayna'nın kentlerini vuran Rus füzelerinin, Moldova'nın hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, "Sınırlarımıza saygı gösterilmesini talep ediyoruz." dedi.

Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'daki sivil altyapı unsurlarına yönelik füzelerle saldırı düzenlediğine dikkati çeken Sandu, "Masum insanların bombalanması ve öldürülmesi, şiddetle kınadığımız bir savaş suçudur." diye konuştu.

Sandu, Rus füzelerinin, Moldova'nın hava sahasını ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bazı füzeler, dün hava sahamızı izinsiz geçti. Moldova Cumhuriyeti, diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyan barışsever bir ülkedir. Bunu defalarca söyledik ve bunu icraatla kanıtladık. Bu nedenle, sınırlarımıza saygı gösterilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

"MOLDOVA'DAKİ DURUMU İSTİKRARSIZLAŞTIRMA YÖNÜNDE GİRİŞİMLER ARTTI"

Moldova'da son haftalarda düzenlenen hükümet karşıtı protestolara da değinen Sandu, "Baskı, her geçen gün artıyor. Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma yönünde girişimler arttı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sandu, ülkesinde, barış, istikrar ve düzenin korunması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Savaş ve kaos isteyenler tarafından manipüle edilmemize ve kışkırtılmamıza izin vermemek görevimizdir. Ülkedeki durumun istikrarsızlaşmasına ve toplumun bölünmesine izin vermeyeceğiz. Suç işleyen bazı gruplar, Rusya'nın ülkemizi savaşta kullanabilmesi için toplumsal düzeni bozarak iktidara gelme amacıyla çatışma durumu yaratmak istiyor. Hırsızlar, amaçlarına ulaşmak için insanları kullanıyor. Hayallere kapılmayın, başaramayacaksınız. İhanet sert şekilde cezalandırılacak." (AA)



