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  4. Son dakika: Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Son dakika: Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

01.03.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap ederken ilginç bir şey yaşandı. Lukaşenko'nun sunum yaptığı haritada Rus birliklerinin Ukrayna içindeki hareket yönü açıkça görüldü. Öte yandan Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Odessa'dan Moldova istikametine çekilen ok işareti, Rusya'nın hedefindeki bir sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını gündeme getirdi.

Son dakika: Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Son dakika... Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları harita üzerinden yalanladı. Fakat canlı yayında gösterilen haritadaki işaretler dünya basınına bomba gibi düştü.

HARİTAYI PAYLAŞTI!

Lukaşenko'nun BM genel Kurulu'na hitap ederken gösterdiği haritada Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi açıkça görüldü. Yanlışlıkla gösterildiği düşünülen haritada bir şey ise dikkatlerden kaçmadı.

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"SIRADAKİ ÜLKE BELLİ OLDU" İDDİASI

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kenti üzerinden Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Rus ayrılıkçıların yaşadığı Transdinyester bölgesine çekilen ok işareti, akıllara Rusya tarafından askeri müdahalede bulunulacak sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Moldova Rusya
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