Rusya'nın son açıklaması aldatmaca mı? Tehlikeli oyun! "Ukrayna tuzağa düşebilir"

Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride kalırken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "operasyonda" birinci aşamanın hedeflerine ulaşıldığı ifade edilerek artık Donbas bölgesinin "kurtuluşuna" odaklanılacağı öne sürüldü. Fakat uzmanlar Ukrayna topraklarında saldırıların devam edeceği ve Rusya'nın Donbas'a yoğunlaşma açıklamasının bir tuzak olabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Rusya daha önce çok daha büyük emellere işaret etmişti, ancak Ukrayna güçlerinin çetin direnişi, Rus ordusunda yaşanan lojistik sorunlar ve moral kaybı nedeniyle planlar değişti.

İsmini vermeden konuşan bir ABD'li yetkiliye göre Rusya "öncelik sıralamasında Donbas'ı daha yüksek bir yere aldı ve o bölgede daha saldırgan hale geldi.

Ancak bu durum, Rusya Savunma Bakanlığının, işgalin "Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşana kadar" devam edeceğini belirttiği açıklamasıyla çelişkili görünüyor.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, pes etme belirtisi göstermeyen Ukrayna şehirlerine saldırılar uzun süre devam edecek ve daha fazla ölüm ve yaralanma kaçınılmaz olacak.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya; Kharkiv, Çernihiv ve Mariupol dahil olmak üzere bazı büyük Ukrayna kentlerini kuşatmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

"Rus kuvvetleri, savunma kuvvetlerinin moralini bozmak amacıyla ayrım gözetmeksizin hava ve topçu bombardımanlarına güvenmeyi tercih etmek yerine, büyük ölçekli şehir piyade operasyonlarına katılma konusunda isteksiz olduklarını kanıtlıyor. Rusya'nın, halihazırda kayda değer olan kayıplarını daha fazla sivil kayıp pahasına sınırlamak için göründüğü için, ağır ateş gücünü kentsel alanlarda kullanmaya devam etmesi muhtemeldir."

UKRAYNA TUZAĞA DÜŞEBİLİR

Öte yandan İngiliz istihbarat yetkililerine göre Rusya'nın Donbas'a yoğunlaşılacağı yönündeki açıklaması bir savaş taktiğinden ibaret. Rusya ülkenin diğer kesimlerinden askeri birliklerini Donbas'a çekerek Ukrayna'yı yemliyor olabilir. Ukraynalı askerler bu durumda saldırıya geçmesi halinde Rusların tuzağıyla karşı karşıya kalabilir.

