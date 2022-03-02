Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi! Blinken'dan yeni açıklama: Ele geçireceğiz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale ile ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ile diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.

"TÜM MAL VARLIKLARINI ELE GEÇİRECEĞİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ile diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyleyen Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

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