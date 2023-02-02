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Rusya o şehri vurdu! Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Apartmanlar, çocuk polikliniği, okul hasar gördü, siviller hayatını kaybetti

02.02.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrine saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin belirli yönlerde aktif keşif ve saldırı hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya o şehri vurdu! Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Apartmanlar, çocuk polikliniği, okul hasar gördü, siviller hayatını kaybetti

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş özellikle Donetsk bölgesinde tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.

"ÇOCUK POLİKLİNİĞİ, APARTMANLAR..."

Rus askerlerin, Donetsk bölgesi Kramatorsk şehrinin altyapısına 2 füze saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Saldırılarda 16 apartman, çocuk polikliniği, okul, garajlar ve arabalar hasar gördü, siviller hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, gün içinde 3 hava saldırısı gerçekleştiren Rus ordusunun, çoklu roket fırlatma sistemiyle Herson bölgesindeki Kamışanı yerleşim yerindeki sivil tesisleri 15 kez vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda 5 yaşındaki çocuk dahil 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

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"SİVİL ALTYAPIYI VURDULAR"

Rus askerlerin Mıkolayiv bölgesi Oçakov şehrinin sivil altyapısını vurduğu kaydedilen açıklamada, "Düşman, birlikleri güçlendirmek için önlemler alarak belirli yönlerde aktif keşif ve saldırı hazırlıklarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerin, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde yerleşim yerlerine ateş açmaya devam ettiği aktarıldı.

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Ukrayna Hava Kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri 4 kere vurduğu, Merlin tipi İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, Ukrayna roket ve topçu birimlerinin Rus askerlerin yoğunlaştığı 3 bölgeyi ve komuta merkezini de vurduğu kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaş

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