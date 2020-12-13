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Rusya Savunma Bakanlığı: Ateşkes ihlalinden sonra yeni bir ihlal durumu yaşanmadı

13.12.2020 18:37 | Son Güncelleme:
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ateşkes ihlalinden sonra yeni bir ihlal durumu yaşanmadı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da dün Ermenistan’ın gerçekleştirdiği ateşkes ihlalinden sonra yeni bir ihlal durumunun yaşanmadığı aktarıldı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 10 Kasım’da ilan edilen ateşkesin ardından dün Ermeni hattından Azerbaycan topraklarına saldırı gerçekleşmişti. Yaşanan gerginliğin ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Rus Barış Gücü Birlikleri, Dağlık Karabağ’da görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Ateşkes tüm hat boyunca takip ediliyor. 12 Aralık’ta Hadrut’ta bir ateşkes ihlali gerçekleşti. Rus Barış Güçleri durumun daha da kötüye gitmesini engelledi” denildi.

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Dünden bu yana bölgede ateşkes ihlali gerçekleşmediği ifade edilirken, bölgeden sivillerin tahliye çalışmalarının da sürdürüldüğü aktarıldı. Bakanlık, 634 sivilin daha tahliye edilmesi ile birlikte toplam 38 bin 341 sivilin tahliye çalışmasının yapıldığını ifade etti.

51 ADET MAYIN İMHA EDİLDİ

Savunma Bakanlığı, Hankendi’de mayın temizleme faaliyetlerinin sürdüğünü belirtilirken, 7 kilometre yol üzerinde 51 adet patlamamış mayının imha edildiği ve bu mayınların Ermenilerin terk ettiği binalara konulduğunu belirtti.

Bakanlık, 23 Kasım’dan beri bölgede yapılan mayın temizleme işlemlerinde Ermeniler tarafından kurulan 4 bin 811 adet patlamamış mayının imha edildiği ve bu mayınların 375’inin binalara konulduğunu ifade etti. Savunma Bakanlığı, mayınların arama ve imhasının toplam 156 bin hektar alanda ve 38 kilometrelik yol güzergahında yapıldığını duyurdu.

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